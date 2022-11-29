В России будут производить дрон для разгона незаконных массовых акций

Дрон запустят в серийное производство в начале 2023 года.

В России запустят в серийное производство новый гексакоптер «Шершень», который предназначен для разгона незаконных массовых акций при помощи ультразвука и инфразвука. Об этом передает ТАСС.

Дрон запустят в серийное производство в начале 2023 года. Помимо разгона незаконных массовых акций при помощи ультразвука и инфразвука, также устройство предназначено для радиолокационного подавления беспилотных летательных аппаратов.

В серийное производство его планируют запустить после Нового года.

Руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов НИИВК Виталий Долгов заявил, что с середины декабря — январе уже будут показывать гексакоптер «в действии».