Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
-4°
Срд, 30
-4°
Чтв, 01
-5°
ЦБ USD 60.75 0.27 29/11
ЦБ EUR 63.3 0.42 29/11
Нал. USD 63.7 / 66.3 29/11 13:30
Нал. EUR 65.55 / 66.44 29/11 13:01
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
9 503
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
9 357
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
10 195
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
23 419
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В РГАТУ прошла национальная конференция с международным участием «Национальные аспекты аграрного производства: перспективы развития»
Конференцию посвятили памяти доктора технических наук, профессора Николая Владимировича Бышова, более 10 лет руководившего университетом.

24 ноября 2022 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева состоялась II национальная научно-практическая конференция с международным участием: «Национальные аспекты аграрного производства: перспективы развития», посвященная памяти доктора технических наук, профессора Николая Владимировича Бышова, более 10 лет руководившего университетом.

Конференция включала в себя пленарное заседание и работу секций. Открывая конференцию, ректор университета Александр Шемякин отметил в своем выступлении значимость научной школы профессора Н. В. Бышова — школы, занимающейся научным обеспечением всех отраслей аграрного производства с учетом государственных приоритетов и актуальных стратегий.

Проректор по научной работе Лариса Лазуткина, обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, подчеркнула: «Научные интересы Николая Владимировича всегда были многополярными. Он был не только грамотным управленцем, но и по-настоящему выдающимся ученым. Очень значимо, что конференция памяти профессора Бышова является местом апробации и представления результатов исследований по актуальным направлениям развития АПК».

В пленарном заседании также приняли участие Наталья Бышова, вдова Н. В. Бышова; Игорь Мурог, депутат рязанской областной думы; Сергей Попов, начальник управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и Ольга Сергеева, начальник управления государственного экологического надзора министерства природопользования Рязанской области.

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады ученых из Москвы, республики Мордовия, Балашихи, Рязани и обсуждены вопросы, связанные с ключевыми векторами развития растениеводства и животноводства, выявлены проблемы и предложены пути их решения в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, экономике и менеджменте, представлены конструкторские и технологические новации в инженерии.

В ходе дискуссий участниками конференции были выработаны совместные решения и установлены контакты на уровне ведомств и регионов, предполагающие обмен опытом и координацию действий на перспективу.