В РГАТУ прошла национальная конференция с международным участием «Национальные аспекты аграрного производства: перспективы развития»

Конференцию посвятили памяти доктора технических наук, профессора Николая Владимировича Бышова, более 10 лет руководившего университетом.

24 ноября 2022 года в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева состоялась II национальная научно-практическая конференция с международным участием: «Национальные аспекты аграрного производства: перспективы развития», посвященная памяти доктора технических наук, профессора Николая Владимировича Бышова, более 10 лет руководившего университетом.

Конференция включала в себя пленарное заседание и работу секций. Открывая конференцию, ректор университета Александр Шемякин отметил в своем выступлении значимость научной школы профессора Н. В. Бышова — школы, занимающейся научным обеспечением всех отраслей аграрного производства с учетом государственных приоритетов и актуальных стратегий.

Проректор по научной работе Лариса Лазуткина, обращаясь с приветственным словом к участникам конференции, подчеркнула: «Научные интересы Николая Владимировича всегда были многополярными. Он был не только грамотным управленцем, но и по-настоящему выдающимся ученым. Очень значимо, что конференция памяти профессора Бышова является местом апробации и представления результатов исследований по актуальным направлениям развития АПК».

В пленарном заседании также приняли участие Наталья Бышова, вдова Н. В. Бышова ; Игорь Мурог, депутат рязанской областной думы; Сергей Попов, начальник управления транспорта министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области и Ольга Сергеева, начальник управления государственного экологического надзора министерства природопользования Рязанской области.

В ходе пленарного заседания были заслушаны доклады ученых из Москвы, республики Мордовия, Балашихи, Рязани и обсуждены вопросы, связанные с ключевыми векторами развития растениеводства и животноводства, выявлены проблемы и предложены пути их решения в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, экономике и менеджменте, представлены конструкторские и технологические новации в инженерии.

В ходе дискуссий участниками конференции были выработаны совместные решения и установлены контакты на уровне ведомств и регионов, предполагающие обмен опытом и координацию действий на перспективу.