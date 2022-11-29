В Красноярском крае насмерть замерзшего мужчину нашли висящим на заборе

По предварительным данным, смерть наступила из-за переохлаждения.

В Красноярском крае насмерть замерзшего мужчину нашли висящим на заборе. Об этом пишет «МК-Красноярск» со ссылкой на МО МВД России «Назаровский».

Инцидент произошел в городе Назарово. Тело 41-летнего мужчины нашли местные жители. Они рассказали, что незнакомый мужчина висел вниз головой на заборе, который соединял два участка.

Полицейские предположили, что мужчина перепутал участки, стал перелазить через забор и не смог с него слезть. По предварительным данным, смерть наступила из-за переохлаждения.

Точная причина смерти и личности погибшего устанавливаются.