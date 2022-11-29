Под Рязанью мужчина повредил бензопилой машину соседа

Между соседями были разногласия по поводу парковочного места.

В поселке Мурмино Рязанского района 39-летний местный житель повредил машину Lada X-Ray, принадлежавшую односельчанину. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Конфликт произошел между 36-летним местным жителем, пытавшимся с помошью бензопилы повредить автомобиль 21-летнего соседа. Выяснилось, что между мужчинами возник спор по поводу парковочного места. Очередной конфликт возник, когда 36-летний мужчина приехал домой и обнаружил, что на площадке, которую он считал своей, припаркована машина соседа.

После словесной перепалки мужчина взял бензопилу и оставил несколько отметин на машине односельчанина.

«Нанесение более серьезного ущерба предотвратили приехавшие сотрудники полиции», — отметили в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».