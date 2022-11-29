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На выезде из Рязани задержали двух девушек с наркотиками
Девушки пытались отвезти наркотики в другой регион.

В Рязани на выезде из города задержали 20-ти и 18-летнюю местных жительниц, подозреваемых в распространении наркотических средств на территории региона и за его пределами. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

На выезде из Рязани оперативники УНК УМВД с помощью инспекторов ГИБДД остановили такси, в салоне которого ехали две жительницы областного центра. У 18-летней девушки обнаружили свертки с наркотиками синтетического происхождения массой 34 грамма и трем граммами гашиша.

Полиция установила, что некоторое время назад подруги «пристрастились» к употреблению наркотиков, а затем решили заняться распространением и стали работать закладчицами в нелегальный интернет магазин. Рязанки стали бесконтактно получать наркотики и распространять их таким же способом. Когда их задержали, они направлялись по заданию куратора в Луховицы Московской области.

Выяснилось, что девушки сделали несколько закладок в Рязани. Во время поиска на улицах Олимпийский городок и Новоселов изъяли свертки с гашишем и производным N — метилэфедрона общей массой около трех граммов.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Проводится расследование.