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Минздрав призвал рязанцев пользоваться масками
По словам руководителя ведомства, в лабораториях подтверждаются RS-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, коронавирусы и другие.

Руководитель регионального минздрава Александр Пшенников призвал рязанцев пользоваться защитными масками. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

"Которую неделю эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям превышает эпидпорог", — отметил Пшенников.

По его словам, при исследованиях в лабораториях подтверждаются RS-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, коронавирусы и другие.

«Хотел бы призвать уважаемых рязанцев вернуться к мерам предосторожности и не пренебрегать ими, особенно, в местах массового скопления людей. Не забывайте о своем здоровье и здоровье окружающих! Воспользуйтесь масками!» — написал глава минздрава области.