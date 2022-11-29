Минздрав призвал рязанцев пользоваться масками

По словам руководителя ведомства, в лабораториях подтверждаются RS-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, коронавирусы и другие.

Руководитель регионального минздрава Александр Пшенников призвал рязанцев пользоваться защитными масками. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».

"Которую неделю эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям превышает эпидпорог", — отметил Пшенников.

По его словам, при исследованиях в лабораториях подтверждаются RS-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, коронавирусы и другие.

«Хотел бы призвать уважаемых рязанцев вернуться к мерам предосторожности и не пренебрегать ими, особенно, в местах массового скопления людей. Не забывайте о своем здоровье и здоровье окружающих! Воспользуйтесь масками!» — написал глава минздрава области.