Минздрав призвал рязанцев пользоваться масками
По словам руководителя ведомства, в лабораториях подтверждаются RS-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, коронавирусы и другие.
Руководитель регионального минздрава Александр Пшенников призвал рязанцев пользоваться защитными масками. Об этом он написал на странице «ВКонтакте».
"Которую неделю эпидемиологическая ситуация по острым респираторным вирусным инфекциям превышает эпидпорог", — отметил Пшенников.
По его словам, при исследованиях в лабораториях подтверждаются RS-вирусы, метапневмовирусы, риновирусы, коронавирусы и другие.
«Хотел бы призвать уважаемых рязанцев вернуться к мерам предосторожности и не пренебрегать ими, особенно, в местах массового скопления людей. Не забывайте о своем здоровье и здоровье окружающих! Воспользуйтесь масками!» — написал глава минздрава области.