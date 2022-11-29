Мэрия благоустроит пешеходную зону от площади Победы до вокзала «Рязань — 1» в 2023 году

Мэрия благоустроит пешеходную зону от площади Победы до вокзала «Рязань — 1». Об этом говорится на сайте администрации.

Отмечается, что переходную зону на Малом шоссе приведут в порядок в 2023 году, также планируется благоустройство на самой площади Победы. Стоимость работ оценивается в 31 млн рублей. Ранее власти презентовали проект благоустройства территории.

Кроме того, в 2023 году запланировано благоустройство Черезовских прудов в Песочне за 29 млн рублей на стороне пруда Серой Шейки.