«Известия»: российских пенсионеров предложили освободить от налога на второй дом

Идею новой льготы для пенсионеров уже поддержали в Госдуме.

В России пенсионеров могут освободить от имущественного налога на второй дом-дачу. Об этом пишет газета « Известия ».

Инициативу в адрес премьер-министра Михаила Мишустина направила федеральная риэлторская компания «Этажи».

Сейчас пенсионеры, согласно статье 407 Налогового кодекса РФ, освобождены от налога за недвижимость, если в собственности ее разные виды — например, квартира, дом, гараж. Если же объектов одного типа два, за второй надо платить. Идею новой льготы для пенсионеров уже поддержали в Госдуме.

В Минфине рассказали, что в настоящее время пенсионеры, в собственности которых находятся два дома, могут получить налоговый вычет на второй объект в размере стоимости 50 квадратных метров, то есть могут заплатить за площадь, сокращенную на 50 «квадратов»).

Эксперты отметили, что в случае поддержания инициативы необходимо будет исключить махинации, когда на пенсионеров начнут оформлять элитную недвижимость.