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Художественным руководителем рязанского театра драмы назначили Бориса Лагоду
Борис Лагода осуществил постановку более 140 спектаклей различных жанров: драма, опера, мюзикл, оперетта, балет, водевиль, сказки, а также около 300 правительственных, фестивальных и театральных концертных программ.

Художественным руководителем рязанского театра драмы назначили Бориса Лагоду. Об этом сообщили на сайте театра.

Борис Лагода родился в 1964 году в поселке Большая Берестовица Гродненской области республики Беларусь. В 1988 году окончил Белорусский государственный театрально-художественный институт (актера театра драмы и кино), а в 1993 году — ГИТИС (режиссер музыкального театра).

Работал режиссером в Криворожском и Новосибирском театрах музыкальной комедии, директором и художественным руководителем театра оперетты Урала, главным режиссером Ивановского музыкального театра, режиссером в Иркутском музыкальном театре, главным режиссером Саратовского театра оперетты, театра оперетты Урала в Новоуральске и театра драмы в Сыктывкаре.

Борис Лагода осуществил постановку более 140 спектаклей различных жанров: драма, опера, мюзикл, оперетта, балет, водевиль, сказки, а также около 300 правительственных, фестивальных и театральных концертных программ. Отдельные спектакли в разные годы были показаны в Минске, польских городах Белостоке и Ольштыне, Лондоне, Москве.

Приказом министра культуры Рязанской области Лагода назначен на должность с 23 ноября.

Фото из группы рязанского театра драмы