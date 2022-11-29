«Газпром межрегионгаз Рязань» запустил для абонентов чат-бот

Новая услуга в мессенджере Telegram позволит передать показания прибора учета газа, узнать актуальную информацию о задолженности, получить различную справочную информацию.

«Газпром межрегионгаз Рязань» продолжает развивать онлайн- сервисы. Теперь абонентам доступен чат-бот в мессенджере Telegram (@MRGRyazan_bot).

Новая услуга позволит передать показания прибора учета газа, узнать актуальную информацию о задолженности, получить различную справочную информацию. Для активации чат-бота необходимо отсканировать QR-код или найти чат-бот в Telegram. Далее необходимо нажать кнопку «Старт», ввести номер лицевого счета, выбрать вид интересующего запроса и через несколько секунд получить ответ. Уточняется, что пока чат-бот работает в тестовом режиме.

Telegram-бот разработали и внедрили сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

«Данный сервис внедрен в целях улучшения качества обслуживания абонентов. Не выходя из дома, наши потребители могут совершить множество операций» — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.