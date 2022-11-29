Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 29
-5°
Срд, 30
-4°
Чтв, 01
-5°
ЦБ USD 61.07 0.32 30/11
ЦБ EUR 63.39 0.09 30/11
Нал. USD 64.06 / 66.3 29/11 13:30
Нал. EUR 65.55 / 66.44 29/11 13:30
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
9 568
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
9 413
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
10 256
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
23 478
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Bloomberg: в НАТО вновь рассмотрят передачу Украине истребителей

После начала массированных ракетных ударов в НАТО решили пересмотреть идею о передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее. Таким образом в НАТО хотят «заставить» Россию начать переговоры, указывает Bloomberg.

Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 Военно-воздушным силам (ВВС) Украины для «закрытия неба» от российских обстрелов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после начала массированных ракетных ударов в НАТО решили пересмотреть позицию по передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее. Bloomberg отмечает, что украинские ПВО не справляются с таким количеством ракет и дронов, а ВВС Украины значительно уступают российским силам.

«Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной», — говорится в статье агентства.

После начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» над Украиной, а также поставить современные системы ПВО и истребители.

МИД Польши еще в марте заявил, что готов отправить свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии с последующей передачей их Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями. Власти отмечали, что такое решение должно быть принято на уровне НАТО. Тем не менее в Белом доме после этого сообщили, что передача МиГ-29 Украине «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС.