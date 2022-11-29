Bloomberg: в НАТО вновь рассмотрят передачу Украине истребителей

После начала массированных ракетных ударов в НАТО решили пересмотреть идею о передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее. Таким образом в НАТО хотят «заставить» Россию начать переговоры, указывает Bloomberg.

Представители НАТО вновь рассматривают возможность передачи принадлежащих Польше и США истребителей МиГ-29 и F-16 Военно-воздушным силам (ВВС) Украины для «закрытия неба» от российских обстрелов, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, после начала массированных ракетных ударов в НАТО решили пересмотреть позицию по передаче Украине истребителей, от которой отказались ранее. Bloomberg отмечает, что украинские ПВО не справляются с таким количеством ракет и дронов, а ВВС Украины значительно уступают российским силам.

«Предоставление украинцам дополнительных инструментов для закрытия собственного неба может стать ключом к тому, чтобы заставить русских в конечном итоге начать переговоры, возможно, уже ранней весной», — говорится в статье агентства.

После начала российской спецоперации на Украине президент Владимир Зеленский неоднократно обращался к странам НАТО с просьбой «закрыть небо» над Украиной, а также поставить современные системы ПВО и истребители.

МИД Польши еще в марте заявил, что готов отправить свои самолеты МиГ-29 на американскую авиабазу Рамштайн в Германии с последующей передачей их Киеву в обмен на западные истребители с аналогичными показателями. Власти отмечали, что такое решение должно быть принято на уровне НАТО. Тем не менее в Белом доме после этого сообщили, что передача МиГ-29 Украине «может быть ошибочно воспринята как эскалация» и к тому же не скажется на эффективности украинских ВВС.