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В Ухолове водитель на «Рено» вылетел в кювет и перевернулся

В Ухоловском районе водитель иномарки вылетел в кювет. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в воскресенье, 27 ноября, примерно в 08:40 на 20-м километре автодороги «Сараи — Ухолово» в селе Дегтяные Борки. Там 83-летний житель Шацкого района на Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.