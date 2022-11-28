В Ухолове водитель на «Рено» вылетел в кювет и перевернулся

В Ухоловском районе водитель иномарки вылетел в кювет. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась накануне в воскресенье, 27 ноября, примерно в 08:40 на 20-м километре автодороги «Сараи — Ухолово» в селе Дегтяные Борки. Там 83-летний житель Шацкого района на Renault Logan не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, вылетел в кювет и перевернулся.

Водитель получил травмы. Ему оказали медицинскую помощь.

По данному факту проводится проверка.