В США заявили, что две трети стран НАТО исчерпали ресурсы военной помощи Украине

В публикации заявили, что ситуацию не изменила передача Украине старых запасов из стран бывшего Варшавского договора.

Большинство стран-участниц НАТО, которые обещали помочь Украине, столкнулись с тем, что военные запасы подходят к концу. Об этом говорится в публикации The New York Times.

Отмечается, что войска НАТО во время активных действий в Афганистане выпускали в день около 300 снарядов. Летом 2022 года на Украине расход составлял до 7000 снарядов, при этом промышленность США выпускает около 15 тысяч снарядов в месяц.

Кроме того, в публикации заявили, что ситуацию не изменила передача Украине старых запасов из стран бывшего Варшавского договора.

The New York Times заявляет, что 20 из 30 стран Североатлантического альянса уже достигли своих пределов в поставках Киеву вооружений и боеприпасов. Потенциал пока сохраняют Германия, Франция или Италия.