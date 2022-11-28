Полиция уточнила возраст погибшего в ДТП под Скопином пешехода

62-летний мужчина скончался от полученных травм.

Появились подробности смертельной аварии под Скопином со сбитым пешеходом. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в пятницу, 25 ноября, примерно в 06:35 на 2-м километре автодороги «Коготково — Корневое — Князево — станция Топилы» в Скопинском районе. Там 57-летний житель Скопина на автомобиле «ВАЗ» сбил пешехода — 62-летнего мужчину, на которого в последующем наехал автомобиль Nissan Tirano под управлением 59-летнего жителя Скопина.

В результате происшествия пешеход от полученных травм скончался.

Ранее кадры с места аварии опубликовали в соцсетях.