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В Рязанском агротехнологическом университете прошел военно-спортивный турнир «Память»
Он посвящен памяти ректора Николая Бышова.

В Рязанском агротехнологическом университете прошел военно-спортивный турнир «Память». Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

Турнир состоялся в четверг, 24 ноября, в спортивном зале РГАТУ имени Костычева. Он посвящен памяти ректора Николая Бышова.

Перед стартом турнира состоялась церемония открытия, в которой приняли участие ректор университета Александр Шемякин, руководитель регионального инклюзивного военно-патриотического клуба «Десантное братство» Геннадий Игнатов, представитель рязанской облдумы и участники регионального отделения «Молодежь Справедливой России». Там прошло торжественное построение участников мероприятия и минута молчания.

В соревнованиях участвовали команды шести факультетов университета. Им предстояло выполнить рывок гири в 16 кг, жим-лежа от пола, разборку-сборку Ак-74М, снарядить магазин патронами, пробежаться в противогазе, надеть ОЗК, оказать медицинскую помощь, транспортировать раненого и тянуть канат.

По традиции в подготовке и проведении турнира большую помощь оказали воспитанники Инклюзивного ВПК «Десантное братство» — студенты Рязанского автотранспортного техникума имени Живаго и Рязанского колледжа электроники.

По итогам турнира победила команда инженерного факультета.

Команды и отдельных участников наградили грамотами и дипломами проекта «Я-ПАТРИОТ».