В Рязанском агротехнологическом университете прошел военно-спортивный турнир «Память». Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба вуза.
Турнир состоялся в четверг, 24 ноября, в спортивном зале РГАТУ имени Костычева. Он посвящен памяти ректора Николая Бышова.
Перед стартом турнира состоялась церемония открытия, в которой приняли участие ректор университета Александр Шемякин, руководитель регионального
В соревнованиях участвовали команды шести факультетов университета. Им предстояло выполнить рывок гири в 16 кг, жим-лежа от пола, разборку-сборку Ак-74М, снарядить магазин патронами, пробежаться в противогазе, надеть ОЗК, оказать медицинскую помощь, транспортировать раненого и тянуть канат.
По традиции в подготовке и проведении турнира большую помощь оказали воспитанники Инклюзивного ВПК «Десантное братство» — студенты
По итогам турнира победила команда инженерного факультета.
Команды и отдельных участников наградили грамотами и дипломами проекта «Я-ПАТРИОТ».