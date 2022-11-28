В Рязани поймали 26-летнего пьяного мужчину на «двенадцатой»

Ночью в Рязани на улице Сельских Строителей остановили «ВАЗ-2112», за рулем которого был пьяный водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Ночью полиция заметила автомобиль «ВАЗ-2112», который ехал по дороге, петляя. Сотрудники потребовали машину остановиться. У водителя не оказалось «прав». Также мужчина плохо ориентировался на местности.