В Рязани поймали 26-летнего пьяного мужчину на «двенадцатой»
Ночью в Рязани на улице Сельских Строителей остановили «ВАЗ-2112», за рулем которого был пьяный водитель. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Ночью полиция заметила автомобиль «ВАЗ-2112», который ехал по дороге, петляя. Сотрудники потребовали машину остановиться. У водителя не оказалось «прав». Также мужчина плохо ориентировался на местности.
На место приехал экипаж ДПС. Водитель отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. На него составили административный протокол по части 1 статьи 12.26 КоАП