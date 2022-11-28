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В России предложили установить умные счетчики во все новые квартиры
АНО «Умный многоквартирный дом» предлагает обязать застройщиков устанавливать умные счетчики на воду, газ и электроэнергию. Для этого необходимо создать единую номенклатуру устройств, создать приложение для граждан по управлению счетчиками и сформировать минимальный перечень технических требований для приборов учета коммунальных ресурсов.

АНО «Умный многоквартирный дом» предложила установить умные счетчики во все новые квартиры. С документом в понедельник, 28 ноября, ознакомился «Коммерсантъ».

Организация предлагает обязать застройщиков устанавливать умные счетчики на воду, газ и электроэнергию. Для этого необходимо создать единую номенклатуру устройств, создать приложение для граждан по управлению счетчиками и сформировать минимальный перечень технических требований для приборов учета коммунальных ресурсов.

Специалисты же считают, что соответствующую инициативу должны принимать сами владельцы жилья, так как расходы на проект лягут на их плечи. Более того, внедряя цифровые решения застройщик часто не учитывает, сможет ли УК их эксплуатировать и будет ли это удобно самим жильцам.

«По нашим расчетам, потенциал рынка цифровизации МКД составит до 830 млрд руб. к 2030 году», — заявили в «Лаборатории цифровизации жилья».

Письмо с соответствующей инициативой направили в Минцифры, Минпромторг и Минстрой.