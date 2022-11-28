Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-3°
Втр, 29
-4°
Срд, 30
-4°
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.31 / 65.5 28/11 13:15
Нал. EUR 65.09 / 65.73 28/11 13:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
8 761
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
8 687
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
9 512
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
22 744
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В РГАТУ открыли мемориальную доску в память о ректоре Николае Бышове
Николай Бышов умер 22 ноября 2020 года.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете открыли мемориальную доску в память о ректоре Николае Бышове. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

Открытие мемориальной доски состоялось в четверг, 24 ноября. С торжественной речью перед присутствующими выступил нынешний ректор РГАТУ Александр Шемякин.

«Николай Владимирович относится к той категории людей, которые, с каждым годом добиваясь всё большего, неустанно поднимают планку, восхищая окружающих работоспособностью и целеустремленностью. Его разносторонние таланты, умение работать, решать сложнейшие задачи служат примером, который воодушевляет и предлагает поверить в собственные силы его ученикам, коллегам и друзьям. Искренние слова благодарности за нравственность и ориентир, который он нам дал!» — сказал он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов подчеркнул тот неоценимый вклад, который своей работой внес Николай Бышов в развитие аграрного образования и АПК области.

Торжественную речь произнес и депутат рязоблдумы Игорь Мурог. Он отметил, что Николай Бышов отличался исключительным трудолюбием и был настоящим профессионалом своего дела.

«Я горжусь тем, что дружил с таким человеком! Светлая память о нем останется в сердцах многочисленных выпускников, коллег, с кем он рядом жил и работал!» — сказал Мурог.

Жена Николая Бышова также произнесла речь: «Память — это единственная связь с прошлым. Помните Николая Владимировича как учителя, как коллегу и, конечно же, как друга. Уверена, что память о нем еще долгие годы будет в наших сердцах…».

Николай Бышов умер 22 ноября 2020 года. Его трудовой путь был тесно связан с Рязанским агротехнологическим университетом: он был выпускником факультета механизации сельского хозяйства, затем лаборантом кафедры, и дошел до ректора университета. Трудовые достижения и успехи Николая Владимировича неоднократно отмечались почетными званиями, грамотами, благодарностями и орденами: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный работник агропромышленного комплекса России, золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и многие другие.