В РГАТУ открыли мемориальную доску в память о ректоре Николае Бышове

Николай Бышов умер 22 ноября 2020 года.

В Рязанском государственном агротехнологическом университете открыли мемориальную доску в память о ректоре Николае Бышове. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщила пресс-служба вуза.

Открытие мемориальной доски состоялось в четверг, 24 ноября. С торжественной речью перед присутствующими выступил нынешний ректор РГАТУ Александр Шемякин.

«Николай Владимирович относится к той категории людей, которые, с каждым годом добиваясь всё большего, неустанно поднимают планку, восхищая окружающих работоспособностью и целеустремленностью. Его разносторонние таланты, умение работать, решать сложнейшие задачи служат примером, который воодушевляет и предлагает поверить в собственные силы его ученикам, коллегам и друзьям. Искренние слова благодарности за нравственность и ориентир, который он нам дал!» — сказал он.

Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрий Филиппов подчеркнул тот неоценимый вклад, который своей работой внес Николай Бышов в развитие аграрного образования и АПК области.

Торжественную речь произнес и депутат рязоблдумы Игорь Мурог. Он отметил, что Николай Бышов отличался исключительным трудолюбием и был настоящим профессионалом своего дела.

«Я горжусь тем, что дружил с таким человеком! Светлая память о нем останется в сердцах многочисленных выпускников, коллег, с кем он рядом жил и работал!» — сказал Мурог.

Жена Николая Бышова также произнесла речь: «Память — это единственная связь с прошлым. Помните Николая Владимировича как учителя, как коллегу и, конечно же, как друга. Уверена, что память о нем еще долгие годы будет в наших сердцах…».

Николай Бышов умер 22 ноября 2020 года. Его трудовой путь был тесно связан с Рязанским агротехнологическим университетом: он был выпускником факультета механизации сельского хозяйства, затем лаборантом кафедры, и дошел до ректора университета. Трудовые достижения и успехи Николая Владимировича неоднократно отмечались почетными званиями, грамотами, благодарностями и орденами: Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, Почетный работник агропромышленного комплекса России, золотая медаль «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» и многие другие.