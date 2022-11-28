В Москве неизвестные напали на гражданина Киргизии

Неизвестные напали на гражданина Киргизии, забрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов наличными.

В Москве неизвестные напали на гражданина Киргизии, дважды в него выстрелили, отобрали сумку и скрылись. Об этом сообщил Telegram-канал « 112 ».

Инцидент произошел в Москве на Литовском бульваре. Неизвестные напали на гражданина Киргизии, забрали сумку, в которой было 100 тысяч долларов наличными, после чего скрылись на желтом Volkswagen Polo. Нападавших ищут.

«На вопрос, откуда деньги — ограбленный ответил — „Заработал“», — отмечается в сообщении.