В Кремле заявили, что не получали обращения с просьбой об указе о завершении мобилизации
Ранее депутат от «Яблока» Эмилия Слабунова сообщила, что фракция обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации.
В Кремле заявили, что пока не получили обращение от депутатов фракции «Яблоко» с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает Life.
«Честно говоря, я не видел, поэтому не могу ничего сказать по-прежнему. Я не видел, я не знаю, как оно поступило, как оно отправлялось», — сказал Песков.
Ранее депутат от «Яблока» Эмилия Слабунова сообщила, что фракция обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации.