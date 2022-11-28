В Кремле заявили, что не получали обращения с просьбой об указе о завершении мобилизации

Ранее депутат от «Яблока» Эмилия Слабунова сообщила, что фракция обратилась к президенту Владимиру Путину с просьбой издать указ о завершении частичной мобилизации.