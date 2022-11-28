ТАСС: через скандал с пунктами обогрева Зеленский хочет избавиться от Кличко

Бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник считает, что Зеленский видит в главе Киева конкурента.

Через скандал с пунктами обогрева президент Украины Владимир Зеленский хочет избавиться от мэра Киева Виталия Кличко. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил бывший посол Луганской Народной Республики в Москве Родион Мирошник, передало агентство ТАСС.

Речь идет о скандале, который произошел в субботу, 26 ноября. Тогда глава партии «Слуга Народа» Давид Арахамия пристыдил киевские власти за уровень организации пунктов обогрева. Уже на следующий день Кличко предложили наладить работу и только после этого вести совместную инспекцию.

Мирошник считает, что Зеленский видит в главе Киева конкурента.

«Кличко — это одна из альтернатив, к которой могут склониться западные хозяева, подбирая замену Зеленскому, если он вдруг выкинет очередной финт типа «удара по Польше». Зеленский же не терпит конкуренции и готов расправиться с теми, кто покушается на его президентскую роль, любым способом, — отметил Мирошник.