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Синоптики пообещали жителям Центральной России «январские» морозы
По словам Вильфанда, температура будет соответствовать пятидневке января.

В Центральную Россию придут «январские» морозы. Об этом в понедельник, 28 ноября, заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передало агентство ТАСС.

По его словам, с 30 ноября в ЦФО температура воздуха ночью опустится до минус 10-15 градусов, днем — до минус 6-8 градусов.

«Такой температурный фон примерно на 6 градусов ниже нормы. Он соответствует последней пятидневке января, самому холодному периоду по климату», — сказал Вильфанд.

Синоптик также заявил, что самым теплым днем будет считаться понедельник, 28 ноября.

Ранее россиянам спрогнозировали сильные морозы в последнюю неделю осени.