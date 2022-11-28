Под Тверью в результате крушение вертолета погибли два человека

Под Тверью в результате крушение вертолета погибли два человека. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил Telegram-канал 112.

Вертолет Robinson-66 рухнул в поле недалеко от деревни Вязовец. На борту находились два брата — Александр и Дмитрий Курылевы.

Сообщается, что мужчины прилетели 25 ноября на охотхозяйство, а в воскресенье планировали вернуться домой.

Также известно, что один из братьев — 54-летний Александр Курылев был заслуженным мастером спорта по самолетному спорту и чемпионом мира по высшему пилотажу.