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Песков прокомментировал сообщения о планах России покинуть Энергодар
Ранее администрация Энергодара сообщила, что Запорожская атомная электростанция остается под контролем России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Россия планирует покинуть Энергодар и Запорожскую АЭС. Об этом передает РИА Новости.

«Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может», — сказал представитель Кремля.

Ранее администрация Энергодара в Telegram-канале сообщила, что Запорожская атомная электростанция остается под контролем России. В сообщении отметили, что подконтрольные Киеву СМИ распространяют фейки о том, что Россия якобы планирует выход из Энергодара и оставить ЗАЭС.

«Данная информация не соответствует действительности», — говорится в публикации.