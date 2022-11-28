На Рязанском приборном заводе провели первенство по стритболу

Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда состояла из четырех человек — трех игроков на поле и одного на замене.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») провели первенство по стритболу.

Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда состояла из четырех человек — трех игроков на поле и одного на замене.

По итогам турнира победу одержала команда цеха по сборке комплексов, на втором месте оказалась команда научно-производственного испытательного центра, «бронзовым» призером стала сборная производственно-технического комплекса микроэлектронной техники.

«Я, как постоянный участник этого вида состязаний, могу сказать, что в этот раз игра была особенной. Появились новички, теперь насчитывается восемь заводских команд. Одна из них — женская, — поделился впечатлениями участник победившей команды Андрей Сенин. — Все мы получили заряд положительной энергии, море позитива и хорошего настроения. Хочется поблагодарить команды за интересную игру и пожелать дальнейших спортивных успехов».

Самая сильная команда первенства АО «ГРПЗ» по стритболу награждена кубком, а все команды-участницы и лучшие баскетболисты — грамотами. Игроки команд, занявших пьедестал почета, отмечены денежными призами.

В АО «ГРПЗ» для любителей баскетбола работает секция. Заводское первенство по этому виду спорта проводится ежегодно. Сильнейшие игроки представляют предприятие на региональных и всероссийских состязаниях.

Стритбол — разновидность баскетбола, так называемый «уличный» вариант, где в составе команды на площадку выходят три игрока и один — запасной. Зона игры составляет половину обычной площадки для баскетбола с одной корзиной.