Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 28
-3°
Втр, 29
-4°
Срд, 30
-4°
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.31 / 65.5 28/11 13:15
Нал. EUR 65.09 / 65.73 28/11 13:15
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
8 761
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
8 687
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
9 512
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
22 744
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
На Рязанском приборном заводе провели первенство по стритболу
Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда состояла из четырех человек — трех игроков на поле и одного на замене.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») провели первенство по стритболу.

Соревнования проходили по круговой системе. Каждая команда состояла из четырех человек — трех игроков на поле и одного на замене.

По итогам турнира победу одержала команда цеха по сборке комплексов, на втором месте оказалась команда научно-производственного испытательного центра, «бронзовым» призером стала сборная производственно-технического комплекса микроэлектронной техники.

«Я, как постоянный участник этого вида состязаний, могу сказать, что в этот раз игра была особенной. Появились новички, теперь насчитывается восемь заводских команд. Одна из них — женская, — поделился впечатлениями участник победившей команды Андрей Сенин. — Все мы получили заряд положительной энергии, море позитива и хорошего настроения. Хочется поблагодарить команды за интересную игру и пожелать дальнейших спортивных успехов».

Самая сильная команда первенства АО «ГРПЗ» по стритболу награждена кубком, а все команды-участницы и лучшие баскетболисты — грамотами. Игроки команд, занявших пьедестал почета, отмечены денежными призами.

В АО «ГРПЗ» для любителей баскетбола работает секция. Заводское первенство по этому виду спорта проводится ежегодно. Сильнейшие игроки представляют предприятие на региональных и всероссийских состязаниях.

Стритбол — разновидность баскетбола, так называемый «уличный» вариант, где в составе команды на площадку выходят три игрока и один — запасной. Зона игры составляет половину обычной площадки для баскетбола с одной корзиной.