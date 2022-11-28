Два человека погибли в ДТП с автобусом в Новосибирске

В Новосибирске два человека погибли в ДТП с автобусом на улице Большевистской. Об этом сообщил сайт Ngs.ru .

ДТП произошло утром в воскресенье, 27 ноября. В полиции уточнили, что водитель Toyota Camry двигался по мосту в Центральном районе со стороны улицы Красный проспект в сторону улицы Большевистской. Он врезался в ограждение, а после столкнулся с пассажирским автобусом, который двигался в попутном направлении.

Погибли пассажир и водитель автомобиля Toyota Camry, их личности устанавливаются. Еще одного пассажира госпитализировали. В автобусе никто не пострадал.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.