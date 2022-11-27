В съехавшем в кювет «Опеле» в Пронском районе находились семь человек

В машине, которая вылетела с трассы в кювет в ночь на 27 ноября вблизи Новомичуринска, находились семь человек. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В машине, которая вылетела с трассы в кювет в ночь на 27 ноября вблизи Новомичуринска, находились семь человек. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

Семиместный Opel Zafira перевернулся недалеко от моста через реку Галину, все места в нем были заняты. Пострадали три девушки и один молодой человек. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась.

«Мы ехали в Новомичуринск, в гости. Поскольку я немного выпил, за рулем был мой 24-летний знакомый. На дороге автомобиль занесло. Два кувырка — и мы оказались в кювете. Автомобиль я купил недавно, в феврале. Восстановлению теперь он вряд ли подлежит, но главное, что все остались живы», — рассказал хозяин машины, 30-летний житель Старожилова.

Эвакуатор доставил разбитый Opel Zafira на спецстоянку.

Напомним, ранее в полиции рассказали подробности аварии.