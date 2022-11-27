В Рязани в ДТП на улице Октябрьской пострадали два человека

В субботу, 26 ноября, примерно в 14:50, в Рязани на улице Октябрьской столкнулись две легковушки. Пострадали двое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В субботу, 26 ноября, примерно в 14:50, в Рязани на улице Октябрьской столкнулись две легковушки. Пострадали двое, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП произошло вблизи дома № 64/22 на улице Октябрьской. 27-летняя жительница Клепиковского района на Peugeot 308, по предварительной информации, при выезде со второстепенной дороги не предоставила преимущество проезда и столкнулась с автомобилем Lada Priora под управлением 22-летнего рязанца.

В результате происшествия пассажиры Lada Priora в возрасте 23 и 22 лет получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.