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В Рязани не выделили денег на обновление контактной сети троллейбуса
Власти Рязани пока не выделили средства на обновление контактной сети троллейбуса. Об этом сообщается в паблике stvchannel. Такие данные следуют из официального ответа управления транспорта на запрос одному из подписчиков группы.

Власти Рязани пока не выделили средства на обновление контактной сети троллейбуса. Об этом сообщается в паблике stvchannel. Такие данные следуют из официального ответа управления транспорта на запрос одному из подписчиков группы.

В нем сообщается, что вопрос реконструкции троллейбусной инфраструктуры рассмотрят лишь после обновления подвижного состава, но когда, неизвестно.

«До тех пор новые троллейбусы будут еле ползти на перекрестках, тормозя поток и простаивая в случае обрывов сети, число которых с каждым годом становится больше. Впрочем, если будет общественный запрос на улучшение троллейбусной инфраструктуры, деньги могут и выделить», — говорится в посте группы.