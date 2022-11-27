В Рязани ищут очевидцев ДТП с участием военного «КамАЗа»

В Рязани разыскивают очевидцев аварии с участием военного «КамАЗа». Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

В Рязани разыскивают очевидцев аварии с участием военного «КамАЗа». Пост об этом опубликован в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

«26 ноября в 21:10 вблизи Дягилевского поста ДПС военный „КамАЗ“ протаранил Renault Logan и скрылся с места ДТП», — сообщает автор поста.

Тех, кто владеет какой-либо информацией об аварии, просят откликнуться.