В России запретят суррогатное материнство для иностранцев

В России иностранцам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства. Решение о запрете примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В России иностранцам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства. Решение о запрете примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет за границу вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных этим способом.

«Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро», — отметил Володин.

По его словам, рожденные с помощью суррогатных матерей младенцы часто становятся жертвами преступлений, в том числе их могут продавать на органы, также они попадают в однополые пары.

Напомним, в мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Обращаться к подобным услугам смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить самостоятельно. Также рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать гражданство России.