Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
Пнд, 28
-1°
Втр, 29
-3°
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.32 / 65.29 25/11 15:45
Нал. EUR 63.32 / 65.29 25/11 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
7 907
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
7 903
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
8 724
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
21 960
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В России запретят суррогатное материнство для иностранцев
В России иностранцам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства. Решение о запрете примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

В России иностранцам запретят пользоваться услугой суррогатного материнства. Решение о запрете примут в начале декабря, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что за последние несколько лет за границу вывезли 45 тысяч младенцев, рожденных этим способом.

«Это большой нелегальный бизнес, оборот которого оценивается более чем в два миллиарда евро», — отметил Володин.

По его словам, рожденные с помощью суррогатных матерей младенцы часто становятся жертвами преступлений, в том числе их могут продавать на органы, также они попадают в однополые пары.

Напомним, в мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий иностранцам и лицам без гражданства использовать институт суррогатного материнства в России. Обращаться к подобным услугам смогут только россияне, состоящие в браке, или одинокие россиянки, которые по медицинским показаниям не могут выносить или родить самостоятельно. Также рожденные суррогатными матерями дети обязательно будут получать гражданство России.