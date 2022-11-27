В Москве машина вылетела на тротуар, погибли женщина с ребенком

В Москве вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы автомобиль вылетел на тротуар, в это время там шла женщина с двумя детьми. Женщина погибла на месте, ребенок скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ.

В Москве вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы автомобиль вылетел на тротуар, в это время там шла женщина с двумя детьми. Женщина погибла на месте, ребенок скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ.

Опубликовано видео с места трагедии. На кадрах видно, как женщина за рулем Kia Rio пересекла трамвайные пути, затем вылетела на тротуар. В тот момент там находилась женщина с детьми, один из которых находился в коляске.

По факту аварии проводится проверка, ее контролирует прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы.