Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
-1°
Пнд, 28
-2°
Втр, 29
-3°
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.32 / 65.29 25/11 15:45
Нал. EUR 63.32 / 65.29 25/11 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
8 233
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
8 193
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
9 016
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
22 246
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Москве машина вылетела на тротуар, погибли женщина с ребенком
В Москве вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы автомобиль вылетел на тротуар, в это время там шла женщина с двумя детьми. Женщина погибла на месте, ребенок скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ.

В Москве вечером в воскресенье, 27 ноября, на улице Свободы автомобиль вылетел на тротуар, в это время там шла женщина с двумя детьми. Женщина погибла на месте, ребенок скончался в больнице, сообщает РЕН ТВ.

Опубликовано видео с места трагедии. На кадрах видно, как женщина за рулем Kia Rio пересекла трамвайные пути, затем вылетела на тротуар. В тот момент там находилась женщина с детьми, один из которых находился в коляске.

По факту аварии проводится проверка, ее контролирует прокуратура Северо-Западного административного округа Москвы.