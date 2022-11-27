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В конце матча Фонбет Кубка России игроки «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку
Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в конце матча Фонбет Кубка России. С поля были удалены Соболев, Барриос и еще четыре игрока, сообщает sports.ru.

Футболисты «Спартака» и «Зенита» устроили массовую драку в конце матча Фонбет Кубка России. С поля были удалены Соболев, Барриос и еще четыре игрока, сообщает sports.ru.

После свистка об окончании игрового времени между Квинси Промесом и Вильмаром Барриосом начался конфликт, который перерос в потасовку. В нее сразу вмешались Шамар Николсон, Далер Кузяев и другие игроки. Началась массовая драка, с участием в том числе запасных и работников клубов.

Во время драки Родригао ногами бил Николсона, тот отвечал ударами кулаком в лицо. Александр Соболев бил руками Барриоса.

В итоге главный судья Владимир Москалев после консультации с видеоассистентами показал красные карточки Александру Соболеву, Шамару Николсону, Александру Селихову (был запасным), Вильмару Барриосу, Родригао и Малкому.