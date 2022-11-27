В Касимовском районе легковушка улетела в кювет
В Касимовском районе автомобиль съехал в кювет. Авария произошла днем в воскресенье, 27 ноября. Фото с места ДТП опубликовано в группе «Автоклуб города Касимов».
В Касимовском районе автомобиль съехал в кювет. Авария произошла днем в воскресенье, 27 ноября. Фото с места ДТП опубликовано в группе
По словам очевидца, ДТП произошло между поселком Сынтул и деревней Клетино.
«Между Сынтулом и Клетино, где часовня», — сообщил автор поста.
Выясняются подробности аварии.