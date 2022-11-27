В Центральной России в последнюю неделю осени усилится мороз

Календарная зима в Центральной России начнется с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Календарная зима в Центральной России начнется с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления. Об этом заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Финал осени в Центральной России ознаменуется основательными приготовлениями к передаче эстафеты первому зимнему месяцу. Причиной тому станет усиление монгольского антициклона, западное крыло которого в последние дни ноября дотянется до берегов Москвы-реки», — рассказал синоптик.

По словам специалиста, осадков не ожидается, облака со вторника и далее станут постепенно редеть, а выхолаживание воздуха усилится. Например, во вторник под утро похолодает до −5… −10, после полудня −2…−7, что на 2 градуса ниже нормы и больше соответствует климатической норме декабря.

Он добавил, что конец осени, несмотря на солнечную погоду, ожидается уже по-январски студеным. Ночью столбики минимальных термометров понизятся до −9… −14, в дневные часы не выше −4… −9.

«Стартует календарная зима с усиления морозов и аномально высокого атмосферного давления. Барометры покажут 765 миллиметров ртутного столба, что почти на 20 единиц выше нормы. В четверг и пятницу, в условиях относительно малооблачной погоды, ночами воздух будет вымерзать до −10… −15, днем −5… −10, что на 5 градусов холоднее многолетних показателей первой декады декабря и соответствует средней климатической норме середины зимы», — добавил Тишковец.

Он заключил, что к выходным ожидается незначительный снег, немного потеплеет, но температурный фон останется зимним.