Украинцев призвали запастись едой на случай повреждения энергообъектов

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых ударов по объектам энергетики.

Депутат Верховной рады Украины Давид Арахамия призвал украинцев запастись водой и едой и зарядить телефоны на случай новых ударов по объектам энергетики.

Он считает, что на следующей неделе не исключены новые отключения электроэнергии. Депутат добавил, что экстренные службы и органы власти прорабатывают различные сценарии и провели соответствующие тренировки.

«Призываем каждого дополнительно позаботиться о себе и своих семьях. Сделайте запас воды, еды длительного хранения, зарядите телефоны», — написал Арахамия в Telegram-канале.

Напомним, российская армия впервые нанесла ракетные удары по украинской инфраструктуре 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Очередной массированный удар состоялся 23 ноября. В Киеве заявили, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС оказались обесточенными, а подавляющее большинство населения осталось без света.