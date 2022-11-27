Стало известно о масштабном сбое в работе Wildberries

В работе Wildberries произошел масштабный сбой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

В работе Wildberries произошел масштабный сбой. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным канала, сотни пользователей получили уведомления об оформлении заказов, которые они не делали.

«Кому-то пришло все, что лежало у них в корзине (у некоторых — это сотни позиций), кому-то приложение само заказало 200 одинаковых товаров. Казалось бы, можно крикнуть: „Галя, у нас отмена!“ — но не все так просто», — говорится в сообщении.

При этом у Wildberries действует система платных возвратов для некоторых позиций. С покупателя могут удержать средства транспортировку товара. У некоторых пользователей сумма за возврат составила 10 тысяч рублей.

SHOT также сообщает, что операторы горячей линии подтвердили информацию о сбое, но отметили, что придется оплатить возврат товара. Деньги якобы вернут после оформления соответствующей заявки. Некоторые потребители составляют коллективные иски в суд.