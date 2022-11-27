Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 27
Пнд, 28
-1°
Втр, 29
-3°
ЦБ USD 60.48 0.09 26/11
ЦБ EUR 62.88 0.1 26/11
Нал. USD 63.32 / 65.29 25/11 15:45
Нал. EUR 63.32 / 65.29 25/11 15:45
Новости
Мобилизация
Публикации
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
7 985
«Читай-город»: 30 лет. Новое прочтение
«Читай-город» давно перешагнул рамки торговой площадки ...
16 ноября 17:04
7 976
Околокремлевские споры. Когда поставят точку в застройке исторического...
Проект охранных зон стал причиной разногласий между общ...
15 ноября 15:54
8 796
Что происходит?! Пять жутко мистических книг к Хэллоуину
Ко Дню всех святых 31 октября мы совместно с «Читай-гор...
28 октября 16:27
22 026
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Пра как дауншифтинг
ИТОГИ ГОДА 2021
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Вокруг Рязани: Бездорожье
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Рязанцы рассказали о массовой травле собак на улице Березовой
В субботу, 26 ноября, рязанка рассказала о массовой травле собак на улице Березовой. Видео опубликовано в комментариях к посту губернатора Павла Малкова в соцсетях.

В субботу, 26 ноября, рязанка рассказала о массовой травле собак на улице Березовой. Видео опубликовано в комментариях к посту губернатора Павла Малкова в соцсетях.

Автор комментария заявила, что было отравлено около 10 стерилизованных собак.

На видео запечатлена собака, которую трясет на столе у ветеринара, вероятно, от воздействия ядовитого вещества. На ухе у собаки чип.