Рязанцы рассказали о массовой травле собак на улице Березовой

В субботу, 26 ноября, рязанка рассказала о массовой травле собак на улице Березовой. Видео опубликовано в комментариях к посту губернатора Павла Малкова в соцсетях.

В субботу, 26 ноября, рязанка рассказала о массовой травле собак на улице Березовой. Видео опубликовано в комментариях к посту губернатора Павла Малкова в соцсетях.

Автор комментария заявила, что было отравлено около 10 стерилизованных собак.

На видео запечатлена собака, которую трясет на столе у ветеринара, вероятно, от воздействия ядовитого вещества. На ухе у собаки чип.