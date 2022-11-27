Рязанцев предупредили об утреннем тумане

В Рязанской области утром в воскресенье, 27 ноября, с сохранением до 12 часов местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

В Рязанской области утром в воскресенье, 27 ноября, с сохранением до 12 часов местами ожидается туман с видимостью 200-500 м. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.

Жителям напомнили, что при тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП.