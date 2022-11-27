Россиянам рассказали о возможностях получить отгул

Россиянам объяснили, когда работодатель обязан дать сотруднику отгул. Об этом рассказала
«В первую очередь любой работник может получить отгул за труд вне основного рабочего времени — например, в выходные, праздники или сверхурочно. Дополнительное время для отдыха работник может взять в любой момент, ограничений для этого в законодательстве нет. Для получения такого вида отгулов важно, чтобы работа вне основного времени работника была зафиксирована документально», — пояснила Санина.
Работающие студенты колледжей и вузов могут брать отгул в течение года. Дополнительные дни доступны работникам-студентам для сдачи вступительных или госэкзаменов, прохождения аттестаций, защиты диплома, а также работникам-аспирантам на последнем году обучения. Срок допустимого отгула будет зависеть от целей: от двух дней в неделю до четырех месяцев. Также отгул можно брать за сдачу донорской крови. Этот день отдыха по желанию сотрудника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или в другое время в течение года. Работник может брать дополнительные дни на свадьбу — свою или близких родственников, похороны близких или рождение ребенка. В этом случае нужно написать заявление работодателю на предоставление отпуска без сохранения зарплаты до пяти календарных дней.
Эксперт добавила, что несколько категорий работников с детьми могут брать дополнительные неоплачиваемые дни отпуска: родители двух и более детей до 14 лет, родители ребенка-инвалида до 18 лет и родители-одиночки. По закону это 14 календарных дней в году.
«Так, работающие пенсионеры по возрасту могут получить отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году, на такое же время могут рассчитывать родители или супруги военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей, инвалиды — до 60 календарных дней в году. Также дополнительные дни доступны работающим в сельской местности женщинам — один день в месяц. Внешние совместители могут взять отгул, равный количеству дней, на которое отпуск на основной работе превышает отдых на месте по совместительству», — подытожила Санина.