Россиянам рассказали о возможностях получить отгул

Россиянам объяснили, когда работодатель обязан дать сотруднику отгул. Об этом рассказала «Известиям» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

Россиянам объяснили, когда работодатель обязан дать сотруднику отгул. Об этом рассказала «Известиям» директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. По Трудовому кодексу для дополнительных дней отдыха по уважительной причине есть несколько оснований.

«В первую очередь любой работник может получить отгул за труд вне основного рабочего времени — например, в выходные, праздники или сверхурочно. Дополнительное время для отдыха работник может взять в любой момент, ограничений для этого в законодательстве нет. Для получения такого вида отгулов важно, чтобы работа вне основного времени работника была зафиксирована документально», — пояснила Санина.

Работающие студенты колледжей и вузов могут брать отгул в течение года. Дополнительные дни доступны работникам-студентам для сдачи вступительных или госэкзаменов, прохождения аттестаций, защиты диплома, а также работникам-аспирантам на последнем году обучения. Срок допустимого отгула будет зависеть от целей: от двух дней в неделю до четырех месяцев. Также отгул можно брать за сдачу донорской крови. Этот день отдыха по желанию сотрудника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или в другое время в течение года. Работник может брать дополнительные дни на свадьбу — свою или близких родственников, похороны близких или рождение ребенка. В этом случае нужно написать заявление работодателю на предоставление отпуска без сохранения зарплаты до пяти календарных дней.

Эксперт добавила, что несколько категорий работников с детьми могут брать дополнительные неоплачиваемые дни отпуска: родители двух и более детей до 14 лет, родители ребенка-инвалида до 18 лет и родители-одиночки. По закону это 14 календарных дней в году.

«Так, работающие пенсионеры по возрасту могут получить отпуск без сохранения заработной платы до 14 календарных дней в году, на такое же время могут рассчитывать родители или супруги военнослужащих, погибших при исполнении своих обязанностей, инвалиды — до 60 календарных дней в году. Также дополнительные дни доступны работающим в сельской местности женщинам — один день в месяц. Внешние совместители могут взять отгул, равный количеству дней, на которое отпуск на основной работе превышает отдых на месте по совместительству», — подытожила Санина.