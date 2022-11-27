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Россиянам посоветовали запастись валютой до 5 декабря
Россиянам, которые собираются за рубеж в новогодние праздники, порекомендовали купить валюту до 5 декабря. Совет дал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Россиянам, которые собираются за рубеж в новогодние праздники, порекомендовали купить валюту до 5 декабря. Совет дал в интервью радио Sputnik кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

Предполагается, что с 5 декабря вступит в силу новое ограничение — потолок цен на нефть из России, что может отразиться на курсе рубля, отметил Григорьев.

«Если нефтяные санкции ЕС вступят в силу, то доллар может показать рост против рубля. У нас существует такая закономерность: когда вводятся какие-то ограничения или санкции против России, то национальная валюта начинает временно слабеть», — сказал Григорьев.

Российским туристам, которые планируют путешествовать в новогодние праздники, лучше запастись иностранной валютой заранее по наиболее выгодному курсу.

При этом эксперт уверен, что серьезных изменений на валютном рынке можно не бояться.

«Если санкции и окажут влияние на рубль, то очень ограниченное. Максимальный коридор колебаний может достигать десяти процентов, то есть шести-семи рублей. Но я думаю, что изменения не превысят пяти процентов. Курса 100 рублей за доллар не будет», — считает Григорьев.

Он подытожил, что рубль занимает достаточно прочные позиции благодаря положительному сальдо торгового баланса России.