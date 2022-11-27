МЧС вновь предупредило рязанцев о гололеде
В Рязанской области утром и днем в воскресенье, 27 ноября, местами сохранится гололед, на дорогах гололедица. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
В Рязанской области утром и днем в воскресенье, 27 ноября, местами сохранится гололед, на дорогах гололедица. Метеопредупреждение опубликовано на
Жителей просят соблюдать простые правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.