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Водителям рассказали, как избежать обледенения автомобиля
Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский дал советы, как избежать обледенения автомобиля. Об этом автоэксперт рассказал «Известиям».

Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский дал советы, как избежать обледенения автомобиля. Об этом автоэксперт рассказал «Известиям».

По словам специалиста, в России автомобили в последние годы все чаще замерзают из-за ледяного дождя. Причинами обледенения в том числе могут стать мойка машины в мороз без полной просушки и ночные резкие перепады температур.

«Чтобы снизить риски примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях авто к его кузову, необходимо периодически обрабатывать их специальной автохимией, содержащей силикон. После поездок в минусовую температуру стоит проветривать авто, чтобы в нем не оставалось влажного воздуха. Лобовое стекло всегда лучше держать сухим, особенно, перед долгой стоянкой, чтобы имеющаяся на нем влага не превратилась на морозе в лед», — рассказал эксперт.

Однако если машина все же обледенела, не следует использовать горячую воду для его разморозки. От этого могут появляться трещины на стеклах и повреждения лакокрасочного покрытия кузова, добавил Иванский.

Для размораживания он рекомендует применять специальные средства и пластиковые щетки для очистки стекол, но не металлические скребки.

При этом лучшая профилактика от обледенения машины — оставлять ее в гараже, на закрытом паркинге или хотя бы под навесом.