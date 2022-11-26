Водителям рассказали, как избежать обледенения автомобиля

Руководитель сервиса автомобильного маркетплейса Fresh Auto Илья Иванский дал советы, как избежать обледенения автомобиля. Об этом автоэксперт рассказал
По словам специалиста, в России автомобили в последние годы все чаще замерзают из-за ледяного дождя. Причинами обледенения в том числе могут стать мойка машины в мороз без полной просушки и ночные резкие перепады температур.
«Чтобы снизить риски примерзания резиновых уплотнителей на багажнике и дверях авто к его кузову, необходимо периодически обрабатывать их специальной автохимией, содержащей силикон. После поездок в минусовую температуру стоит проветривать авто, чтобы в нем не оставалось влажного воздуха. Лобовое стекло всегда лучше держать сухим, особенно, перед долгой стоянкой, чтобы имеющаяся на нем влага не превратилась на морозе в лед», — рассказал эксперт.
Однако если машина все же обледенела, не следует использовать горячую воду для его разморозки. От этого могут появляться трещины на стеклах и повреждения лакокрасочного покрытия кузова, добавил Иванский.
Для размораживания он рекомендует применять специальные средства и пластиковые щетки для очистки стекол, но не металлические скребки.
При этом лучшая профилактика от обледенения машины — оставлять ее в гараже, на закрытом паркинге или хотя бы под навесом.