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В Рязани прошел чемпионат по оказанию первой помощи среди студентов
В Рязани в субботу, 26 ноября, провели чемпионат по оказанию первой помощи среди студентов. Его организовало региональное отделение российского Красного Креста.

В Рязани в субботу, 26 ноября, провели чемпионат по оказанию первой помощи среди студентов. Его организовало региональное отделение российского Красного Креста.

В соревнованиях приняли участие четыре команды. Для студентов подготовили пять станций-заданий: тестирование, теория, чрезвычайная ситуация в буфете театра, разбитая витрина в торговом центре и ЧП на пляже.

На одной из локаций, где в торговом центре разбилась витрина, участники должны были осмотреть место происшествия и пострадавших. Затем остановить у людей кровотечение, перевязать раны и вызвать скорую помощь.

На задании «ЧП на пляже» разыгрывали ситуацию, когда два человека чуть не утонули, но их удалось вытащить на берег. Студентам требовалось быстро и грамотно привести их в чувство, согреть, а также успокоить очевидцев, которые находились в панике.

В теоретической части участникам рассказывали, как использовать подручные средства, если они стали свидетелями ЧП. А на этапе тестирования командам предлагалось письменно ответить на вопросы по оказанию первой помощи.

За процессом следили судьи и помощники. За правильную технику оказания помощи каждой команде начисляли баллы, а за ошибки — штрафные очки. Победителей наградили кубками, также командам вручили грамоты.