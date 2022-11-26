В Петербурге нашли убитую девушку с проволокой на шее среди мусора в квартире

В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили тело 27-летней девушки. Она лежала с проволокой на шее среди мешков со строительным мусором, пишет «Фонтанка».

В Санкт-Петербурге в квартире обнаружили тело 27-летней девушки. Она лежала с проволокой на шее среди мешков со строительным мусором, пишет «Фонтанка».

Жительница Петербурга наняла рабочего, чтобы сделать ремонт в своей квартире на улице Студенческой. 23 ноября она поехала проверить ход работ и пропала. Тело обнаружили правоохранители.

В преступлении подозревают 41-летнего строителя, который делал ремонт в квартире жертвы. Убийца завернул тело в полиэтилен и спрятал посреди мешков с мусором.

Мужчина скрылся, его разыскивает полиция. Известно, что это гражданин одной из стран ближнего зарубежья.