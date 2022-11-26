В Калужской области полицейская «Нива» перевернулась после лобового ДТП

В Боровском районе Калужской области полицейская «Нива» опрокинулась в результате ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В Боровском районе Калужской области полицейская «Нива» опрокинулась в результате ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 21 ноября, житель Московской области на трассе в Боровском районе выехал на встречную полосу. Он совершал обгон через сплошную линию и лоб в лоб врезался в полицейскую «Ниву».В результате аварии двих участковых уполномоченных госпитализировали. Один из них находится в тяжелом состоянии. Также пострадали двое детей в салоне Volkswagen.

Следователями Боровского района возбуждено уголовное дело в отношении водителя иномарки по статье за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Устанавливаются обстоятельства аварии.