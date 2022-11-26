Рязанку осудили за нападение на мужчину с ножом в постели

В Рязани осудили девушку за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на источник.

В Рязани осудили девушку за причинение тяжкого вреда здоровью знакомого. Об этом сообщает « МК в Рязани » со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Девушка и молодой человек легли спать, между ними возник конфликт. Оба были нетрезвые. В ходе ссоры мужчина начал бить девушку по лицу, ногами по бедрам, взял пустую стеклянную бутылку из-под пива и с размаха ударил ей подругу по голове несколько раз. Рязанка схватилась за нож.

Девушка ранила обидчика в руку, стала хаотично размахивать орудием и попала в плечо мужчине. Последний удар пришелся в левую часть грудной клетки. В результате рязанцу был причинен тяжкий вред здоровью.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что девушка страдает наркоманией и нуждается в лечении и медико-социальной реабилитации.

Суд назначил ей наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.