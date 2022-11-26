Россиян предупредили об активном распространении свиного гриппа

В России в этом сезоне стал активно распространяться свиной грипп. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

В России в этом сезоне стал активно распространяться свиной грипп. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщает РИА Новости.

«Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — заявил Мурашко на Армянско-Российском форуме по здравоохранению.

По его словам, тем, кто еще не привился против гриппа, следует пройти вакцинацию. Также повторно привиться надо людям, вакцинировавшимся от коронавируса более полугода назад.

Вакцина «Спутник» используется сейчас интраназально и в том числе профилактирует и передачу аденовирусной инфекции, подчеркнул министр.