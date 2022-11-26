Путин пообещал создать программу помощи для трудоустройства раненых военных

Президент России Владимир Путин пообещал создать отдельную программу помощи для трудоустройства раненых военных, которые вернулись со спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин пообещал создать отдельную программу помощи для трудоустройства раненых военных, которые вернулись со спецоперации на Украине, сообщает РИА Новости.

«Надо в принципе делать, я думаю, отдельную программу для ребят, которые нуждаются в дополнительной поддержке, связанной с будущим трудоустройством. Вот это надо делать, отдельную программу, и мы это сделаем», — отметил глава государства на встрече с матерями военнослужащих-участников СВО.

По словам президента, также Минобороны продолжит дальше работать по вопросам поддержки пострадавших участников боевых действий, в том числе в вопросе их привлечения к работе в военкоматах.

Напомним, Путин лично звонил военнослужащим в зоне СВО. Об этом в пятницу, 25 ноября, он заявил во время встречи с матерями участников спецоперации.

Мать рязанца, погибшего в Буче, встретилась с Путиным.