Красноярец избил и побрил налысо беременную женщину из-за подозрений в измене

Житель Красноярска избил, побрил налысо и облил зеленкой беременную девушку, обвинив ее в измене. В региональном МВД начали проверку, сообщили 26 ноября в официальном Telegram-канале ведомства.

Житель Красноярска избил, побрил налысо и облил зеленкой беременную девушку, обвинив ее в измене. В региональном МВД начали проверку, сообщили 26 ноября в официальном Telegram-канале ведомства.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина угрожает убить и выбросить в окно свою девушку. Он на камеру снимает, как облитая зеленкой девушка сидит на полу и плачет.

Мужчина якобы решил проверить ее и от лица незнакомца предложил встретиться. Когда девушка пришла, ее облили зеленкой, избили и отстригли волосы. Утверждается, что девушка беременна.

Сотрудники полиции зарегистрировали эту информацию. В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе.

При этом пока правоохранители не получали заявлений от девушки.